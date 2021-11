Faro: Concluída reparação do passadiço de acesso à Barrinha

As obras de reparação do passadiço nascente da Praia de Faro, que faz acesso à Barrinha, já foram concluídas após 20 anos, anunciou a autarquia.

O passadiço da Praia de Faro já se encontrava deteriorado em vários locais e com esta intervenção vai permitir “melhorar as condições de segurança e de acessibilidade a uma das zonas balneares de excelência do concelho”, segundo o comunicado.

Esta obra foi adjudicada pelo município à empresa Manuel António & Jorge Almeida S. A, por um valor de 111.247 euros, incluindo o fornecimento e a colocação do novo deck.

A intervenção decorreu no âmbito da transferência de competências ao nível da gestão das praias da Agência Portuguesa do Ambiente para a Câmara Municipal de Faro.

