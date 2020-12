Faro: Consórcio de restaurantes promovem compras no comércio local

Uma campanha de natal criada por alguns espaços gastronómicos de Faro está a incentivar a compra de vouchers no comércio local, anunciou o consórcio desses espaços.

“Oferece Faro” é uma iniciativa conjunta de vários espaços gastronómicos de Faro para a sensibilização perante a crise e o vídeo que acompanhou o lançamento desta iniciativa “apela à sensibilização sobre o difícil momento que a restauração está a viver”, sublinha.

As versatilidades dos espaços envolvidos na iniciativa permitem ofertas muito variadas desde uma garrafa de vinho, cocktails, workshops vínicos, sushi, um almoço numa ilha deserta ou ainda menus de degustação nas mãos dos chefes Leonel Pereira e Rui Sequeira.

Os vouchers podem ser adquiridos em qualquer um dos espaços, mas alguns dos espaços permitem a compra no próprio website.

Segundo Daniel Albarran, proprietário do EPICUR – Boutique Wine Bar, “a restauração no Algarve está com quebras significativas, ainda mais considerando a dependência do mercado estrangeiro que neste momento é praticamente nulo. Mais do que nunca é necessário unirmo-nos. Acredito que a cooperação entre negócios é algo muito poderoso e quando se juntam sinergias o resultado é positivo para todos”.

Entre os restaurantes aderentes encontram-se EPICUR – Boutique Wine Bar, Alameda Restaurante do chefe Rui Sequeira, Estaminé Restaurante na Ilha Deserta e o irmão mais novo o Santa Maria Petisca Ria, o restaurante Check-in by Leonel Pereira, Travessa Tapas & Wines, Sushi Pearl e Varandas Cocktail & Wine bar.

