Faro: Detido homem de 34 anos por alegado rapto de outro de 31 anos

A Procuradoria Geral da República anunciou que esta segunda-feira, 7 de junho, foi presente ao Juízo de Instrução Criminal de Faro, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido, um homem de 34 anos de idade, suspeito da prática de um crime de rapto em que é vítima um homem de 31 anos, com base num mandado de detenção emitido pelo Procurador da República do DIAP de Faro.

No final de abril de 2021, durante a tarde, o suspeito e três indivíduos dirigiram-se ao local de trabalho da vítima, sito no concelho de Alcoutim. Aí chegados, abeiraram-se da vítima e desferiram-lhe socos e pontapés, na sequência do que o introduziram num automóvel e o transportaram para Loulé.

Em Loulé, quando o suspeito e os três sujeitos diligenciavam para se apoderarem de uma viatura Audi, a vítima conseguiu fugir.

Supostamente, o suspeito agiu motivado pelo facto de ter vendido o Audi à vítima e o pagamento do preço estar em falta.

O suspeito ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de apresentações periódicas à autoridade policial.

A ação penal da tutela do Ministério Público, conta com a investigação da Polícia Judiciária, que efetivou a detenção.

