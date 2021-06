Faro: Dia Internacional do Skate celebrado com nova associação

O concelho de Faro celebrou o Dia Internacional do Skate, a 21 de junho, com a apresentação da nova associação WallRide.

Este evento juntou cerca de uma centena de skaters algarvios no Skate Parque de Faro, com o apoio de vários agentes económicos regionais, lojas como Flow Urban Shop, Jump Free Ride Store, Pipeline Surfshop, Good Times Skateshop, o projeto “A Horta do Pereira”, “Andrade’s Factory” e o Clube de Surf de Faro.

A iniciativa teve como objetivo “aproximar a prática do skate ao publico geral”, segundo o comunicado da associação.

O presidente da Wallride, Viriato Villas-Boas, salientou a importância do Skate Parque de Faro, que considera como um “espaço emocionalmente pesado para todos”.

A Wallride encontra-se neste momento a prepara o seu plano de atividades, que vai passar por uma escola de skate, programas de ação e justiça social e a fomentação de parcerias institucionais.

O evento contou com a participação do vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos e do Chefe da Divisão de Desporto e Juventude, Vítor Filipe.

