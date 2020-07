Faro divulga concelho através de bloggers portugueses

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O grupo Travel Bloggers esteve em Faro durante os dias 17, 18 e 19 de julho para conhecer os principais pontos de interesse turístico do concelho e participar em algumas atividades com o objetivo de promoverem o território, anunciou a autarquia.

Os bloggers visitaram o sino da Sé de Faro, praticaram desportos náuticos, passearam pelas ilhas da Ria Formosa, degustaram peixe fresco e aprenderam sobre a apanha de ostras, segundo o comunicado.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de Faro tem como objetivo principal divulgar o concelho e apoiar a economia local, em colaboração com empresários.

Janine Medeira do “Poupadinhos Blog”, Mariana Vilaça do “Mia Vilaça”, Samanta e António Duarte do “Onde andam os Duarte?”, Daniela Berrincha do “100 Fronteiras” e o casal Lara e João do “Viver o Mundo” foram os bloggers que participaram nesta iniciativa.

“Numa altura em que estes conteúdos digitais distribuídos nas ferramentas tecnológicas se afirmam como métodos promocionais cada vez mais eficazes, a autarquia vê nesta colaboração um sistema de trabalho profícuo e aposta nela para melhor divulgação do concelho”, refere a Câmara Municipal de Faro em comunicado.