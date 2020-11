Faro é o segundo distrito do País com imóveis mais caros, depois de Lisboa

Faro foi o segundo distrito do País onde a aquisição de imóveis era mais cara em outubro, com o preço médio a situar-se em 454.659 euros, logo a seguir a Lisboa (540.200€) e seguido da Região Autónoma da Madeira (327,393€) e Porto (306,982€), anunciou hoje a Imovirtual.

Todos registam um aumento de preço relativamente ao mesmo mês do ano anterior: Lisboa 1,15%, Faro 2,60%, Madeira 3,52% e Porto 0,78%, respetivamente.

O estudo é baseado em dados disponíveis naquela plataforma e analisa a evolução dos preços médios de venda e arrendamento anunciados no Portal. Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo do mês de outubro de 2020 com o mês de setembro do mesmo ano e o período homólogo de 2019.

Para além das conclusões apresentadas, no segmento de venda em outubro de 2020 os quatros distritos que se evidenciam pelos preços médios mais baixos foram Portalegre (110.803€), Castelo Branco (122.531€), Guarda (121.193€) e Beja (135.346€). Curiosamente, Portalegre que, em relação ao arrendamento, foi o distrito a apresentar a maior subida percetual, face aos outros distritos, no que diz respeito à venda, obteve a maior quebra no preço médio comparativamente ao mês de Setembro de -5,28%.

Por outro lado, no segmento do arrendamento em outubro, Lisboa continua a liderar o TOP de distritos mais caros com as rendas a chegarem, em média, aos 1.339€. Face ao mês anterior, observou-se um crescimento ligeiro de 1,29%, ao passar de 1.322€ para 1.339€. Dos restantes distritos que compõem este TOP, à exceção do Porto (-0,11%), os restantes distritos, nomeadamente Setúbal (1,13%) e Faro (3,78%), registaram um aumento no preço médio.

Se a comparação for feito com o período homólogo do ano passado (outubro de 2019), a realidade é algo diferente. No que respeita à venda de imóveis, regista-se uma subida de +5,79% ao passar-se de 323.866€ para 342.621€. Já no arrendamento, há um decréscimo -10% ao passar de 1.157€ em outubro de 2019 para 1.045€ em outubro de 2020.

Para conhecer todos os detalhes deste estudo, incluindo tabelas e gráficos de apoio, visite https://www.imovirtual.com/noticias/imoblog/mercado-imobiliario-em-numeros-barometro-mensal-outubro