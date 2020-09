Faro e Sagres recebem concertos ao pôr-do-sol

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A edição deste ano dos “Concertos ao Entardecer” regressa a partir de dia 5 de setembro com nomes como Monday, Filipe Sambado, Marinho e Caio, cujas atuações vão decorrer em Faro e na Fortaleza de Sagres, anunciou a organização.

Este ciclo de concertos, organizado pela ArQuente, decorria entre abril e maio, mas devido à pandemia de covid-19 foi adiado para este mês, terminando dia 26 de setembro.

O primeiro concerto está agendado para sábado, dia 5 de setembro pelas 18:30, no Pátio da Galeria Arco, em Faro, com a atuação de Monday. A mesma artista sobe ao palco do auditório da Fortaleza de Sagres no dia seguinte, pelas 18:00.

A 12 de setembro é a vez de Filipe Sambado, em Faro, e Marinho no dia 19 deste mês, no Pátio da Galeria Arco.

No dia seguinte, Marinho atua na Fortaleza de Sagres e este ciclo de concertos termina a 26 de setembro com Caio, no Pátio da Galeria Arco, em Faro, pelas 18:30.

O número de lugares disponíveis para os concertos são reduzidos e é obrigatório reservar através dos e-mails arquente@gmail.come fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt.

Os “Concertos ao Entardecer” da ArQuente têm o apoio da Câmara Municipal de Faro e da Direção Regional de Cultura do Algarve, através do programa Divulgação e Valorização dos Monumentos (DiVaM).