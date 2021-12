Faro e Silves nomeados para o Prémio Município do Ano

O Município do Ano 2021 e outros municípios premiados serão conhecidos na Cerimónia de Entrega dos Prémios da edição 2021, que decorre esta quinta-feira, no Funchal. O projeto “Faro Ativo” e “Silves a Compostar da Serra ao Mar” são os finalistas algarvios da iniciativa.

A sétima edição desta iniciativa, promovida pela Universidade do Minho desde 2014, tem 27 municípios finalistas nomeados para as categorias regional, intermunicipal e para o prémio de Município de Ano, de um total de 44 candidaturas de todo o país.

Faro, com o projeto desportivo “Faro Ativo”, e Silves, com o projeto ambiental “Silves a Compostar da Serra ao Mar”, são os finalistas algarvios da iniciativa criada pela Universidade do Minho em 2014.

Através da plataforma UM-Cidades, o concurso da Universidade do Minho, tem como objetivo “reconhecer e premiar as boas práticas em projetos implementados pelos municípios com impactos assinaláveis nas vilas, cidades e no território, na economia e na sociedade, que promovam o crescimento, a inclusão e/ou a sustentabilidade”.

Recorde-se que em 2015, Vila do Bispo venceu o Município do Ano pela dinamização do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza.

PUB