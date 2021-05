Faro: Escola Pinheiro e Rosa lança curso de nadadores-salvadores

A Escola Pinheiro e Rosa, em Faro, lançou este ano, pela primeira vez, o curso de Nadadores-Salvadores Profissionais destinado a todos os alunos do secundário e universitário do concelho, divulga a instituição de ensino.

O curso terá início no dia 1 de junho, terminando a 9 de julho, nas Piscinas Municipais de Faro, em regime misto à distância e presencial, e ainda em pós-laboral, com um curso de 185 euros por 150 horas.

Este curso é promovido pelo Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Salvamento Aquático, em parceria com a Câmara Municipal de Faro e com a Escola de Formação de Nadadores-Salvadores Profissionais.

As inscrições podem ser feitas através do website e deve ser apresentado o comprovativo de matrícula da escola do concelho.

