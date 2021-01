Faro estende até abril campanha de vouchers no comércio local

A Câmara Municipal de Faro anunciou que vai estender até ao final de abril a campanha lançada no Natal para apoio ao comércio local, que gerou até ao momento compras diretas no valor de dois milhões de euros.

A campanha “Faro. Somos todos.”, lançada no final de novembro, previa sortear até quarta-feira 60 mil euros em vales para serem usados em compras no comércio local, mas foi agora estendida até 30 de abril, sendo que quem consumir nos estabelecimentos aderentes continuará a receber um cupão de participação no sorteio por cada 10 euros.

“Após reunião entre as associações envolvidas e o município de Faro foi decido estender a iniciativa até final de abril com a realização de mais oito sorteios”, lê-se numa nota da autarquia.

Já passaram pela loja onde se depositam os cupões mais de 12 mil pessoas, é acrescentado.

Segundo a Câmara, pelos 270 estabelecimentos aderentes circularam mais de dois milhões de euros diretamente relacionados com a campanha, tendo sido realizados cinco sorteios, “num investimento de 60 mil euros que foram novamente injetados nos estabelecimentos aderentes”.

A iniciativa, lançada para apoiar a economia num contexto de crise gerada pela pandemia de covid-19, vai, assim, contemplar mais oito sorteios, que passarão a quinzenais, a realizar-se em 14 e 28 de janeiro, 11 e 25 de fevereiro, 11 e 25 de março e 1 de abril.

Em cada sorteio serão sorteados 10.000 euros em vouchers para utilizar em compras diretas nos estabelecimentos aderentes, que podem ir dos 30 aos 200 euros, lê-se na nota.

Haverá ainda “um sorteio adicional no dia 15 de abril em que a quantia a alocar será a que resultar dos vouchers não reclamados pelos premiados até 6 de abril”.

Para o presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau, citado na nota, “esta iniciativa veio atenuar os efeitos da crise no comércio tradicional e da restauração do concelho já bastante debilitado pela crise pandémica e devolver alguma esperança às famílias farenses que investem e consomem no concelho”.

Os vouchers sorteados poderão ser descontados em compras até ao dia 30 de abril, o que é válido para os vouchers e cupões resultantes da primeira fase da iniciativa, cujo prazo acabaria quarta-feira, mas que podem afinal ser utilizados durante mais quatro meses.

A Loja “Faro. Somos Todos” continuará a funcionar no mesmo local (Rua Lethes, 42/44) de segunda a sexta-feira das 10:00 às 18:00 horas e sábado das 11:00 às 13:30.

Os vouchers atribuídos às crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino público e privado do concelho podem igualmente ser utilizados até ao dia 30 de abril.

A iniciativa “Faro. Somos Todos” resultou de uma parceria entre a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (Associação Comércio da Baixa), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) e Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB).

Como isso: Gostar Carregando...