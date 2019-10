Faro: Exposição dos 40 anos da Universidade do Algarve

No dia 26 de outubro, às 10h00, será apresentada no Mercado Municipal de Faro, a exposição “UNIVERSIDADE DO ALGARVE – 40 ANOS A CRIAR FUTURO”, no âmbito das comemorações do 40.º aniversário da Universidade do Algarve, a qual terá a presença do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas. Exposição patente até 19 de novembro.

A exposição pretende apresentar e explicar o percurso da universidade ao longo destes 40 anos, retratando momentos importantes, factos e pessoas cruciais desde a génese até à atualidade, bem como, dar a conhecer as linhas de investigação da UAlg.

A Universidade do Algarve, pretende mostrar as suas prioridades e aspirações globais para a Agenda 2030, e os seus compromissos com os 17 objetivos definidos no contexto da Organização das Nações Unidas (ONU). A exposição demonstra de que forma a UAlg pretende ser um contributo local para o desenvolvimento global.