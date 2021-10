Faro: Feira de Santa Iria atraíu média de 20 mil visitantes por dia

No total, terão visitado a feira instalada no Largo de São Francisco cerca de 120 mil visitantes, ao longo dos seis dias do evento

A Feira de Santa Iria, a maior e uma das mais antigas feiras da região, atraiu uma média estimada de aproximadamente 20 mil visitantes diários, revelou a Câmara de Faro.

Após o interregno de um ano, devido à pandemia de covid-19, Faro recebeu, de 15 a 24 de outubro, a 425.ª edição da Feira de Santa Iria, que decorreu no Largo de São Francisco, na baixa da cidade.

Seguindo as normas da DGS, foram implementadas pela organização medidas de prevenção da propagação da Covid-19, nomeadamente o uso obrigatório de máscara dentro do pavilhão das atividades económicas e o uso recomendado no exterior, assim como a colocação de vários dispensadores de álcool gel para a desinfeção das mãos, particularmente no pavilhão da gastronomia.

O evento contou com 162 expositores, divididos por vários setores nomeadamente atividades económicas, castanhas, farturas, bares, restauração, divertimentos para miúdos e graúdos, atividades económicas, têxtil-lar, artesanato, joalharia e bijuteria, vestuário, acessórios de moda e decoração.

Foram ainda convidadas a estar presentes, na Feira de Santa Iria, várias instituições e entidades do concelho que aproveitaram a ocasião para divulgar e promover as atividades e ações desenvolvidas ao longo do ano. Foram elas o Serviço Municipal de Proteção Civil, o Sporting Clube Farense, a PRAVI, o Clube Moto Malta de Faro, a Casa do Benfica de Faro, a APAV – Associação de Apoio à Vitima, a Santa Casa da Misericórdia de Faro – Escola Profissional Dom Francisco Gomes do Avelar, Associação de Guias de Portugal – 1ª Companhia de Guias de Faro, o MAPS e a APAF – Associação Portuguesa de Apoio à Família.

O certame contou ainda com a presença da Candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura 2027, que levou a cabo várias atividades de interação com os munícipes, visitantes e associações locais e regionais.

A Feira de Santa Iria é uma co-organização da Ambifaro E.M. e Município de Faro e conta com o apoio de diversas entidades, entre as quais FAGAR E.M., Moto Clube de Faro, Bombeiros Sapadores, Associação Humanitárias dos Bombeiros de Faro – “Cruz Lusa”, Serviço Municipal de Proteção Civil, ALGAR e PSP.

