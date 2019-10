Faro: Festival de Curtas “9º Farcume” e exposição fotográfica “Teatro de Luz”

Hoje, dia 4 de outubro, terá lugar, pelas 21h00, na galeria de

exposições do IPDJ, a inauguração da exposição de fotografia “Teatro de Luz”,

de Luís Damas, seguida da sessão de abertura do 9º FARCUME – Festival

Internacional de Curtas Metragens de Faro, pelas 22h00, um evento enquadrado

no âmbito do programa “Às Sextas no IPDJ”.

A exposição fotográfica “Teatro de Luz”, do grego

“Théatron”, que significa “lugar para olhar”, é uma

coleção de fotografias que exibe cenários naturais e da vida selvagem, do

autor Luís Miguel Nogueira Damas. A mostra estará patente até ao dia 22 de

outubro, na galeria de exposições da Direção Regional do Algarve do IPDJ, na

rua da PSP, em Faro, e podendo ser visitada de segunda a sexta-feira das 09h00

às 18h00.

O fotógrafo, Luís Damas, nasceu em 1981, em Vila de

Frades, concelho da Vidigueira, e desde 2006 que se dedica à fotografia,

principalmente à fotografia de paisagem e vida selvagem, com especial interesse

nas regiões do Alentejo e Algarve.

Pelas 22h00, terá lugar a sessão de abertura do 9º

FARCUME – Festival Internacional de Curtas Metragens de Faro, que decorre em

Faro e em Estoi, entre 4 e 26 de outubro.

Este é um festival de curtas-metragens de referência a

sul do país, informal, animado e descontraído, onde se pretende premiar e

reconhecer a dedicação, o empenho, a criatividade, o mérito dos realizadores,

atores e equipas técnicas que com parcos meios conseguem desenvolver trabalhos

de grande qualidade.

O FARCUME é uma organização da FARO 1540 – Associação

de Defesa e Promoção do Património Ambiental e pretende exibir e promover

trabalhos até um máximo de 30 minutos de duração, repartidos em quatro

categorias: Animação, Documentário, Ficção e Videoclips, sendo que a sessão do

dia 4 de outubro, que terá lugar no IPDJ, resulta de uma seleção sobre

“Comunidades Sustentáveis”.

O IPDJ, associam-se também à SEIVA – Semana de

Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental, promovida pela Agência

Portuguesa do Ambiente (APA), através da Administração da Região Hidrográfica

(ARH) do Algarve com a colaboração e participação de diversas entidades locais

e regionais.