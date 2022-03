Faro: Homem de 71 anos suspeito de abuso sexual de criança

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, procedeu à identificação e detenção de um homem, com 71 anos de idade, por fortes indícios da prática de vários crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de uma criança, anunciou aquela autoridade policial.

As agressões sexuais iniciaram-se no ano de 2020, ocasião em que a criança possuía apenas 12 anos de idade.

Os factos decorreram ao longo de dois anos, tendo apenas cessado após a intervenção do progenitor da criança e respetiva denúncia perante a Polícia Judiciária.

As agressões sexuais verificavam-se em ambiente totalmente controlado pelo agressor, indivíduo frequentador regular do seio familiar da menor, em ocasiões em que este se encontrava sozinho com a vítima.

Na sequência da investigação desencadeada, foi possível a recolha de vários elementos de prova, das várias agressões sexuais que terão sido perpetradas pelo arguido.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.

O detido foi presente às Autoridades Judiciária competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, aguardando agora em prisão preventiva os ulteriores termos do processo.