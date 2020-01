Faro homenageou atletas na 50.ª edição do Grande Prémio dos Reis

A Câmara Municipal de Faro homenageou, no passado sábado, um conjunto de credenciados atletas nacionais durante a 50.º edição do Grande Prémio dos Reis e a 5.ª edição de Grande Corrida da Água, que mobilizaram mais de 1000 atletas de todos os escalões.

A campeã olímpica Rosa Mota, vencedora do Grande Prémio dos Reis por quatro ocasiões e única cidadã outorgada com a Chave de Honra da Cidade de Faro, mas também outros grandes vultos do atletismo nacional como Albertina Machado, Alberto Chaíça, Ana Cabecinha, Ana Dias, Aniceto Simões, Armando Aldegalega, Aurora Cunha, Ezequiel Cunha, João Campos, Jorge Varela, Luís Horta, Mário Silva ou Vera Fernandes foram homenageados pelo Município de Faro no âmbito da edição especial de comemoração dos 50 anos do Grande Prémio dos Reis, uma prova com uma importância histórica para o atletismo regional e nacional.

Num jantar oficial de homenagem a atletas que aconteceu após a prova do Grande Prémio dos Reis e a quinta edição da Grande Corrida da Água – uma competição associada de caráter lúdico e competitivo para atletas não federados e aberto à população em geral -, Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, começou por agradecer e destacar “o papel do professor Artur Lara Ramos [antigo Presidente da Direção da Associação de Atletismo do Algarve e ex-organizador do Grande Prémio dos Reis] como um dos grandes mentores desta prova e grande impulsionador do atletismo nas suas mais diversas vertentes na região”.

Rogério Bacalhau enalteceu ainda o sucesso de mais uma uma edição conjunta do Grande Prémio dos Reis e da Grande Corrida da Água – com organização a cargo da Câmara Municipal de Faro, Associação de Atletismo do Algarve e FAGAR E.M. – que, entre as duas provas, “levaram cerca de 1000 atletas a percorrer as ruas de Faro, o que bate todos os recordes anteriores” e comprova também a aposta no Desporto, recreativo e competitivo, como forma de engrandecer as modalidades, promover a cidade e a região, e trazer cada vez mais ‘cidadãos comuns’ para a prática da atividade física”.

Também Paulo Gouveia da Costa, presidente do Conselho de Administração da FAGAR E.M., manifestou “um orgulho muito grande de receber em Faro alguns dos atletas de renome que venceram o Grande Prémio dos Reis” e aproveitou para deixar um convite para a quarta edição da Meia Maratona H20 de Faro, organizada igualmente pela FAGAR E.M. e pelo Município de Faro, com o apoio técnico da Associação de Atletismo do Algarve, a realizar no próximo dia 4 de abril de 2020.

Na vertente desportiva, Jorge Varela revalidou o título de 2019 no Grande Prémio dos Reis, ao completar os 6750 metros da prova – com partida e chegada no Jardim Manuel Bivar e passagens na cidade velha, Largo de São Francisco, Praça da Pontinha e Rua de São António – em 20 minutos e 17 segundos, batendo Daniel Martins (20m17s) e Youssef Kalai (20m22), também atletas do CD Areias de São João.

Já na corrida feminina, saiu vitoriosa a atleta lituana Annemari Kiekara, que completou os 4650 metros da prova em 15 minutos e 15 segundos, batendo a atleta algarvia Ana Cabecinha (Clube Oriental de Pechão) e Manuela Martins (Maratona Clube de Portugal), ambas com um tempo de 15 minutos e 44 segundos.

Coletivamente, venceu o Clube Oriental de Pechão, seguido do CD Areias de São João e A ACAD Bela Vista.