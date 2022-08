Faro injeta 1,5 milhões adicionais na obra da ponte para a praia

A Câmara Municipal de Faro vai atribuir um novo reforço de verba adicional de cerca de 1,5 milhões de euros na obra da ponte para a praia da capital algarvia, anunciou a autarquia.

A Assembleia Municipal de Faro aprovou a 28 de julho uma revisão extraordinária de preços no contrato de empreitada, que vai representar um encargo total de mais de 6,5 milhões de euros, pretendendo agora “dar resposta à situação excecional que se verifica nas cadeias de abastecimento resultantes na crise global na energia, a pandemia e a guerra na Ucrânia, que tem vindo provocado aumentos abruptos dos preços das matérias-primas, dos materiais e da mão de obra, com especial relevo na construção e impactos nos custos dos trabalhos previstos nesta empreitada, com uma importância crucial para o concelho”.

A obra tem um prazo de execução de 540 dias e deverá iniciar-se ainda este ano, com a construção de uma nova ponte que vai substituir a atual, localizada num traçado paralelo a nasceste, cobrindo uma distância de cerca de 180 metros e um tabuleiro de 11 metros de largura, com duas faixas de circulação automóvel, acesso a transportes públicos coletivos e dois passeios pedonais que permitem convivência com veículos cicláveis.

Depois da intervenção, a gestão e manutenção da ponte ficará a cargo da autarquia.