Faro: “Insuflável” estreia no Centro de Artes Performativas do Algarve

O espetáculo “Insuflável” terá a sua estreia absoluta no CAPA – Centro de Artes Performativas do Algarve, em Faro, nos dias 22 e 23 de março.

Trata-se de uma criação de raiz de João de Brito, com dramaturgia de Joana Bértholo, que conta com a coprodução do Teatro Nacional D. Maria II e do Teatro Virgínia (Torres Novas).

“Este espetáculo baseia-se num questionamento intemporal das várias fases do crescimento, dos seis aos 12 anos, em que já existe um confronto com a palavra escrita e o início da compreensão de alguns conceitos educacionais de como ‘estar’ neste mundo”, adiantam os promotores do espetáculo.

Esta é a história de uma grande aventura, ou melhor, três: uma para cada um dos personagens, interpretados por João Pedro Dantas, Leonor Keil e Manuela Pedroso, que foram parar a um mundo temporário, cuja natureza só vamos desvendar no final da viagem.

Depois da sua estreia no CAPA (22 a 23 de março) em Faro, “Insuflável” vai ainda passar pelo Teatro Virgínia (4 a 5 de maio), Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa (9 a 12 de maio), e Teatro Mosca, no Cacém (14 de setembro).