Faro: IPDJ recebe peça com produção do Janela Aberta Teatro

O Instituto Português do Desporto e Juventude de Faro vai receber a pela de teatro “Asas de papel”, uma produção do Janela Aberta Teatro, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, anunciou a organização.

PUB

Este espetáculo já passou por Faro em 2020, com duas apresentações esgotadas no Teatro Lethes, contando a história de ” mãe e filha que, absorvidas pelo ritmo diário do quotidiano moderno, acabam por afastar-se uma da outra. A mãe, escrava do trabalho, desconecta-se do seu lado humano, enquanto a filha se refugia num livro, que será a sua companhia e uma janela para mundos fantásticos. Através da leitura, estímulo à curiosidade e imaginação, a filha encontra personagens, aventuras, companhia e um contacto puro consigo mesma e com um mundo esquecido por aqueles adultos que renunciaram à sua parte mais íntima e pura. O entusiasmo da criança pela descoberta dos livros contagiará a sua mãe, permitindo que ela recupere sua humanidade, o sentido da vida e seu relacionamento com a filha”.

A peça é encenada por Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa, com interpretação de Bruna Pinheiro, Ilda Nogueira, Jorge Oliveira, Laura Parneva, Patrícia Mendes e Vasco Seromenho.

Os bilhetes têm um custo de oito euros para adultos e cinco para menores de 18 anos e podem ser adquiridos através doo website.