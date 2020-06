Faro já tem autocarros desde o Centro para a Ilha

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Município de Faro informou esta terça-feira que já estão disponíveis, desde o dia 6 de junho, as carreiras dos transportes urbanos entre o Terminal Rodoviário, o Aeroporto de Faro e Praia de Faro.

Os transportes urbanos Próximo estão já a operar todos os dias, incluindo feriados, na linha 16, entre o Terminal Rodoviário, o Aeroporto Internacional de Faro e a Praia de Faro.

As saídas do terminal na baixa da cidade de Faro com paragem no Aeroporto e destino na Praia de Faro têm lugar às 06:00, 07:00, 08:00, 09:30, 10:50, 12:15, 13:30, 14:10, 15:05, 15:50, 16:35, 17:45, 18:30, 19:30, 20:40, 22:05 e 23:45.

As saídas da Praia de Faro – e paragem no Aeroporto – acontecem às 07:25, 08:25, 10:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:25, 15:00, 16:15, 17:05, 18:05, 19:05, 20:00, 21:10 e 22:30.

Mais se informa que a linha 17 do Próximo, entre a Penha e a Praia de Faro, poderá também vir a ser ativada a partir do próximo mês de julho.

Antes disso, já a partir da próxima semana, irão estar disponíveis as carreiras fluviais para as praias do concelho (Praia de Faro e Ilha do Farol). Lançadas ainda pela Docapesca, estas concessões mantêm os horários inalterados relativamente aos do ano anterior. Deste modo, as partidas de Faro para a Praia de Faro (operador Passeios Ria Formosa), acontecem, assim às 08:45, 10:15, 12:00, 14:30, 16:00, 17:40 e 18:50, enquanto os regressos da Praia de Faro para o Cais das Portas do Mar (Faro) têm lugar às 09:30, 11:00, 12:45, 15:15, 17:00, 18:15 e 19:30.

Já as partidas de Faro para a Ilha do Farol (operador Tavares Guerreiro) acontecem às 08:45, 10:35, 12:25, 14:25, 16:45 e 18:45, enquanto as saídas do Farol para Faro têm lugar às 09:20, 11:20, 13:10, 16:05, 18:00 e 19:30.

A partir de dia 1 de julho e até dia 31 de agosto, as carreiras fluviais vão fazer também, como habitualmente, a travessia entre Faro e a Ilha da Culatra (partidas de Faro às 08:30 e 14:45 e regressos às 09:35 e 15:35).