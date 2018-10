Faro: Laginha e Burmester abrem programação de outubro do Teatro das Figuras

.

O mês de outubro promete levar muitos espectadores ao Teatro das Figuras, em Faro, para desfrutarem das 14 iniciativas que compõem uma programação intensa e eclética.

A programação abre esta segunda-feira, Dia Mundial da Música (1 de outubro), com “O Concerto para Dois Pianos”, que reúne no palco Mário Laginha e Pedro Burmester.

No próximo sábado e sob a égide da musa grega da dança Terpsícore, a Companhia de Dança do Algarve celebra esta forma de arte numa gala em que, para além desta companhia, se apresentam bailarinos principais de várias companhias de dança europeias.

Nos dias 8 e 10 de outubro (segunda e quarta-feira), o Teatro de Ferro, uma estrutura de referência no teatro de marionetas em Portugal, promove um ‘workshop’ de introdução à manipulação de marionetas e apresenta o espetáculo “Bela Adormecida”, uma recriação do clássico da literatura infantil.

Segue-se a comédia, com “5 Lésbicas e Uma Quiche”, no dia 13, uma peça que retrata com muito humor e um elenco de luxo a América dos anos 50, e “O Meu País é Pior do que o Teu”, no dia 18, um divertido exercício de comparação entre a realidade e cultura de Portugal e do Brasil, criado e interpretado por Maurício Meirelles, um dos mais relevantes humoristas brasileiros, e António Raminhos.

De 15 a 19 de outubro, Luciano Amarelo dirige um ‘workshop’ que conduz os participantes “Em Busca do Seu Próprio Clown”, que reside na liberdade de “poder ser o que se é e de fazer os outros rirem disso”.

No dia 20 de outubro, às 10h30 e às 11h30, regressam os concertos do ciclo Música de Pais para Filhos. Também no dia 20, Miguel Araújo leva ao Teatro das Figuras um dos últimos concertos da ‘tournée’ do seu terceiro álbum de originais “Giesta”.

Pela primeira vez em Portugal, e apenas em três salas nacionais, Lisboa, Porto e Faro, o fenómeno da comédia internacional The Umbilical Brothers apresentam “Live” no dia 25 de outubro, um espetáculo que combina comédia física com incríveis habilidades vocais e físicas.

No dia 27, mais um fenómeno global que encanta miúdos em todo o mundo, Masha e o Urso, no espetáculo de música e dança “Missão no Circo”.

O ciclo de tertúlias “No Teatro às 6” apresenta-se nesta nova temporada num formato de tertúlia dialógica, no qual o participante tem de conhecer a obra em análise, sendo a partir do diálogo entre participantes e moderador gera-se um intercâmbio enriquecedor de conhecimento entre os mesmos. Na primeira edição a obra será A Flauta Mágica de Mozart, ópera que será apresentada no dia 2 de novembro, e o facilitador será o músico Paulo Girão.

A programação do mês encerra no dia 31 de outubro, às 21h30, com o concerto de Carolina Deslandes.

