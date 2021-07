Faro, Lagos, São Brás de Alportel e Silves em risco muito elevado

Os concelhos de Faro, Lagos, São Brás de Alportel e Silves juntam-se a Albufeira, Loulé e Olhão na lista de risco muito elevado de incidência de covid-19, anunciou o Governo.

Em risco elevado, estão os concelhos de Lagoa e Portimão, que juntamente com os outros descritos acima ficam sujeitos a medidas mais restritivas, inclusive recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00.

O nível de risco muito elevado é aplicado aos concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência de covid-19 superior a 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

O nível de risco elevado aplica-se aos concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Além da limitação de circulação na via pública, diariamente, entre as 23:00 e as 05:00, estes concelhos ficam sujeitos a outras medidas restritivas para controlar a pandemia, mas diferenciadas consoante o nível de risco, nomeadamente nos horários do comércio e restauração.

Ir ao restaurante, ao fim-de-semana, nestes concelhos algarvios em risco, vai exigir a apresentação do certificado digital de vacinação ou de um teste de diagnóstico negativo.

PUB