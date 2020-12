Faro lança vídeo com mensagem de esperança à cultura

A Câmara Municipal de Faro lançou uma campanha de apoio à cultura, às artes e aos seus agentes, no contexto da pandemia de covid-19, através do vídeo “Depois da Sombra”, anunciou a autarquia.

Este vídeo apresenta uma “analogia entre o contexto pandémico, uma bailarina, a sua sombra e a sua luta pela recuperação dos seus movimentos, como reflexo do impacto do vírus na vida de todos nós”, segundo o comunicado.

O texto é interpretado pelo ator Albano Jerónimo e o vídeo é uma colaboração entre o município de Faro e a New Light Pictures, com a participação da Camada – Centro Coreográfico e do Teatro das Figuras.

Como protagonista, o papel foi dado a Carolina Alentejano, que interpreta “uma bailarina com um futuro incontornavelmente promissor”.

