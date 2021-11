Faro: Largo de São Francisco está mais colorido (graças a um mural)

O emblemático Largo de São Francisco, em Faro, tem agora um mural que apela a um futuro mais sustentável e à inclusão no concelho e na região, divulgou a autarquia, esta semana.

Neste mural colorido podem encontrar-se “representações do crescimento sustentável do planeta e de várias comunidades, mas também ténues mensagens que pretendem fazer refletir sobre a fome (e a erradicação tão (im)possível desta); a erradicação da pobreza; e condições de trabalho dignas para homens e mulheres.”, pode ler-se no Facebook do município.

A obra de arte urbana resultou do desafio lançado ao Estúdio Onze, conhecido pelos seus projetos de artes visuais.

PUB