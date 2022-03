Faro marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa

O município de Faro vai participar com um espaço personalizado, integrado no stand do Turismo do Algarve, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a principal feira de turismo nacional que vai voltar a realizar-se de 16 a 20 de março na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

PUB

A autarquia vai promover os principais produtos turísticos de Faro num evento que junta milhares de visitantes que procuram as mais recentes novidades sobre destinos turísticos. No espaço, (pavilhão 1 – stand 1A05), “estarão em destaque o turismo cultural, através do rico património histórico e arquitetónico, bem como o turismo de natureza, nomeadamente devido à grandiosidade da Ria Formosa das praias de excelência situadas nas suas ilhas barreira da Barreta (Deserta), Culatra, Farol e Praia de Faro e ainda à gastronomia e lazer associados a este paraíso natural do concelho”, adianta a autarquia.

Outro dos grandes destaques será o turismo náutico, em particular a divulgação da plataforma digital da Estação Náutica de Faro (www.nauticalfaro.com) e da promoção de um conjunto de experiências de lazer e da prática de desportos náuticos (vela, surf, windsurf, bodyboard, stand up padel, entre outros), juntamente com um conjunto de serviços de apoio a visitantes e tripulações que aí encontram o que precisam para “uma visita única à cidade”.

Nesse sentido, o município, enquanto entidade coordenadora da Estação Náutica, vai efetuar uma apresentação no dia 17 de março, às 11:00, no stand do Turismo do Algarve, no âmbito da iniciativa “Rota Nautical Portugal”, promovida pelo Fórum Oceano, onde serão abordadas ações e objetivos previstos para a afirmação da cidade como destino náutico.

Outra aposta com vista à antecipação da retoma do Turismo prende-se com a Estrada Nacional 2 (EN2) e a sua mítica rota, que tem em Faro o seu ponto de chegada (ou partida), pelo que o município vai também marcar presença no espaço da Associação de Municípios da Estrada Nacional 2, com vista à promoção desta rota turística que vem ganhando uma relevância crescente anualmente e cada vez maior número de visitantes nacionais e estrangeiros.