Faro: Museu mais antigo do Algarve faz 130 anos

O Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão, localizado em Faro, o museu mais antigo do Algarve, completará 130 anos na próxima sexta-feira.

Para comemorar a data, irá decorrer, no edifício do Departamento Marítimo do Sul, em Faro, pelas 16h00, uma cerimónia que contará com a presença do presidente Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e do chefe do Departamento Marítimo do Sul e diretor do Museu, capitão-de-mar-e-guerra Cortes Lopes.

O Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão foi criado por despacho de 4 de janeiro de 1889 do ministro das obras Públicas, Comércio e Industria, conselheiro Emídio Júlio Navarro, na altura como Museu Industrial Marítimo.

Atualmente, no seu espólio, conta com uma variedade de peças ligadas ao mar, com a prevalência de modelos das artes de pesca mais usadas na região sul, de onde se destaca o modelo de armação do atum, que mostra como se realizava, no século XIX e inicio do século XX, o “copejo do atum”. É ainda assinalável o magnifico tríptico em exposição, sobre esta faina, assinado por Carlos Porfírio.

(Parágrafo onde se refere a criação do museu, em 1889, corrigido às 14h53)