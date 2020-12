Faro: Museu Municipal inaugura Coleção de Fotografia Contemporânea

O Museu Municipal de Faro inaugura esta quinta-feira, 10 de dezembro, a Exposição “Território Solar”, com obras da Coleção de Fotografia Contemporânea do Novo Banco, e a curadoria de Maria Eduarda Duarte, anunciou o Município.

A cerimónia de abertura contará com as participações do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, do Presidente do Novo Banco, António Ramalho e do Director do Museu Municipal de Faro, Marco Lopes. Depois das intervenções haverá lugar a uma visita guiada pela curadora da exposição, Maria Duarte, intercalado com momentos de poesia a cargo de Afonso Dias.

“Território Solar” resulta de mais uma colaboração entre o Município e o Novo Banco e promove uma leitura sobre o espaço para além dos seus limites físicos e geográficos. Um lugar é muito mais do que o solo e a arquitetura que o compõe, um lugar não se descreve simplesmente pelos elementos visíveis que o desenham, mas sim por tudo o que é tempo e memória, raízes e culturas, pessoas, histórias e vidas.

Inspirado na obra de António Ramos Rosa, poeta farense reconhecido em todo o mundo, com vários prémios – entre eles o Prémio Pessoa –, foi selecionado um conjunto de obras da Coleção de Fotografia Contemporânea do Novo Banco que reflete essa ligação ao lugar, um espaço que pode ser de pertença, mas também de busca constante.

Como isso: Gostar Carregando...