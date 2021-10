Faro: Nova exposição interativa promove o desenvolvimento sustentável

A exposição “Desenvolvimento Sustentável Precisa-se!” foi inaugurada esta segunda-feira na CCDR do Algarve e visa sensibilizar a população para a emergência climática, anunciou a comissão algarvia.

O projeto, cofinanciado pelo Fundo Ambiental (Organização das Nações Unidas e União Europeia), tem a assinatura do município de São Brás de Alportel e está integrando no programa da SEIVA e na Semana Europeia das Regiões e Cidades, debruçando-se sobre a importância de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na área do ambiente definidos até 2030 (ODS’2030) e contribuindo assim para o cumprimento do ODS17 – Parcerias para o desenvolvimento no âmbito da rede regional de Voluntariado Ambiental para a Água.

A promoção do desenvolvimento sustentável, retratada na exposição, faz parte das prioridades da Europa, com os vários Tratados da UE a reconhecerem a importância de abordar conjuntamente as dimensões económica, social e ambiental, preconizando-se um modelo de desenvolvimento que satisfaça as necessidades presentes, sem comprometer as das gerações futuras.

Aprovada na Cimeira da Organização das Nações Unidas a 25 de setembro de 2015, a resolução Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, entrou em vigor em 2016, constituindo uma das bases fundamentais da elaboração da Estratégia Algarve 2030 e do trabalho desenvolvido pela CCDR na região do Algarve.

O projeto do munícipio de São Brás sublinha os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as 169 metas a alcançar até 2030 por todos os 193 países.

A inauguração contou com as participações dos presidentes da CCDR Algarve, José Apolinário, da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, de Paula Vaz, da Agência Portuguesa do Ambiente por parte da organização da Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado para o Ambiente (SEIVA) e de representantes do Europe Direct Algarve, da Quinta do Peral e da Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM).

A exposição pode ser visitada gratuitamente, nos dias úteis das 10:00 às 17:00, na sala de exposições da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da região do Algarve ou através de visita digital no Youtube do município de São Brás de Alportel até ao dia 5 de novembro.

O agendamento de visitas para grupos poderá ser feita através do e-mail: europedirect@ccdr-alg.pt.

PUB