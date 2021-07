Faro: Novo Continente no Bom João investiu 8,5 milhões de euros

O novo Continente do Bom João, em Faro, foi inaugurado esta quinta-feira, num investimento de 8,5 milhões de euros que criou 58 novos postos de trabalho, anunciou a empresa.

A nova loja inclui os serviços de cafetaria e Well’s, com a garantia do cumprimento de todas as medidas de segurança relativas à pandemia de covid-19.

O estabelecimento está de portas abertas entre as 08:00 e as 22:00, com um espaço com cerca de 1280 metros quadrados de área de venda, disponibilizando milhares de produtos.

O Continente Bom Dia Faro Bom João considera-se como “um espaço de referência na vertente ambiental com centrais fotovoltaicas de autoconsumo, de forma a minimizar a pegada carbónica do espaço”, refere em comunicado.

Os clientes podem ainda utilizar sacos reutilizáveis na compra de fruta, legumes ou padaria, além de encontrar à venda caixas 0% desperdício, com cinco quilos de fruta e legumes em boas condições de consumo, mas próximos do limite da sua vida útil, por 0,50€/kg.

A inauguração foi assinalada com uma campanha de 10% de desconto em Cartão Continente em toda a loja, até dia 18 de julho.

A nova loja vai apoiar com os seus excedentes alimentares diários o Projeto Apoio a Vítimas Indefesas (PRAVI), o Movimento de Apoio à Problemática da SIDA (MAPS) e a Refood Faro.

O Continente disponibiliza ainda equipamentos onde os consumidores podem depositar óleos alimentares usados, pilhas usadas e rolhas de cortiça, que serão posteriormente levados para reciclagem.

A nível de iluminação, a loja dispõe de lâmpadas de baixo consumo, 100% LED e equipamentos de controlo e redução de potenciais consumos excessivos de água.

O concelho de Faro fica agora a contar com três lojas Continente, enquanto a nível regional são 19.

PUB