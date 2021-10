Faro: O polidesportivo do Vale da Amoreira ganhou uma nova vida

O piso do polidesportivo do Vale da Amoreira, em Faro, ganhou uma nova vida graças às pinturas inspiradas no nome desta zona habitacional, resultando num painel com formas orgânicas e cores chamativas, divulgou o município.

O painel tem a assinatura dos artistas Francisco Sousa e Xavier Franck, que representaram, através de linhas contemporâneas, as formas da árvore de fruto que dá nome ao local, a amoreira.

Este projeto está integrado na estratégia municipal de investimento na arte urbana pelas mãos dos talentos locais.

O campo multiusos está situado na Rua Filipe Ferrer em Faro, no Vale da Amoreira.





