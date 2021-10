Faro: Open Studios destaca arte, design e novas tecnologias até domingo

A terceira edição do Open Studios Faro volta a criar um circuito itinerante multidisciplinar de arte, design e novas tecnologias na capital algarvia entre sexta-feira e domingo.

Galerias de arte, monumentos históricos, ateliês ou casa de artistas, associações e até hotéis acolhem nos três dias exposições de pintura e fotografia, instalações artísticas, debates, concertos surpresa e ‘workshops’ para todas as idades em Faro.

“A intenção é crescer a cada ano com mais conceitos e abrir espaços alternativos e diferentes aos público”, adiantou Toma Svazaite, uma das organizadoras do evento, cuja inauguração está marcada para sexta-feira às 18:30.

A abertura acontece no “recentemente reabilitado” Celeiro de São Francisco, com a exposição “Ser”, de Sara Navarro e Gato, fruto das Blindfold Sessions, onde dois artistas que não se conhecem são convidados a criar uma obra em conjunto.

Como na edições anteriores, o evento conta com um roteiro de estúdios com 16 locais onde 25 artistas abrem as portas dos seus ateliês ou das suas casas, convidando os participantes a conhecer e observar os espaços ou até participar nas suas práticas criativas.

A novidade deste ano é a maior diversificação de áreas com a abertura a uma vertente mais tecnológica, através da inclusão de estúdios de design, animação e arquitetura e também da ETIC Algarve, instituição de formação nas áreas de multimédia e novas tecnologias, que acolhe algumas atividades nas suas instalações.

Para além das visitas aos estúdios, decorre em paralelo uma programação que inclui atividades para todos os públicos que vão de experiências interativas de pintura para famílias, pelo estúdio Yucca, à criação de papagaios de papel, com o artista Tó Quintas ou ainda retratos ‘à la minuta’ em pintura e ilustração digital ao vivo.

Estão ainda previstos concertos-surpresa na Associação Recreativa e Cultural de Músicos e exposições na Sala de Conferências do Hotel 3HB Faro e na Galeria Gama Rama.

A organização destaca também o debate sobre “Arte e Sustentabilidade: Benefícios mútuos ou conflito de interesse?”, com a participação de vários artistas, biólogos e ativistas ambientais que encerra o evento, no domingo.

As visitas aos estúdios decorrem na sexta-feira, das 10:00 às 13:00, para escolas do concelho, e no sábado e domingo para o público em geral, das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00.

Há também a possibilidade de integrar uma visita guiada conduzida pela docente da Universidade do Algarve Mirian Tavares, no sábado, entre as 10:00 e as 13:00, mediante reserva.

À exceção dos ‘workshops’ e da formação, todas as atividades são de entrada livre e podem ser consultadas na página de Facebook do Open Studios Faro.

