Faro: Plantadas mais de 50 árvores no Parque Ribeirinho

A União das Freguesias de Faro plantou, nos últimos dias, mais de meia centena de árvores no Parque Ribeirinho da cidade, com o objetivo de aumentar a biodiversidade e criar mais áreas naturais de sombreamento.

Foram plantadas árvores de copa larga e espécies autóctones como o ulmeiro, o freixo, o salgueiro, a azinheira e o sobreiro.

Apesar do resultado não ser imediato, pois as árvores agora plantadas levarão alguns anos a crescer e a desenvolver-se, este é mais um contributo desta união de freguesias para a qualidade de vida do cidadão e para a sustentabilidade ambiental da cidade de Faro.

Para Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, esta medida visa criar um abrigo de calor natural, de forma a corresponder de forma positiva às previsíveis ondas de calor, consequência direta dos fenómenos causados pelos efeitos das alterações climáticas, permitindo que, aquando destes eventos extremos, “os farenses se possam abrigar num local junto à Ria Formosa e com sombras naturais”.

Para além disso, devido à diversidade botânica agora plantada, este parque, no futuro, poderá ser considerado uma área de interpretação botânica relevante, sobretudo em espécies arbóreas, uma vez que congrega, neste momento, cerca de três dezenas de espécies diferentes de árvores e arbustos o que permite que o cidadão possa conhecer e ter contacto direto com uma série de espécies num só local.

