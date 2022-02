Faro procura artistas para residências artísticas na Bélgica e na Alemanha

A Câmara Municipal de Faro procura dois artistas profissionais ou amadores que vivam e trabalhem no concelho e que ambicionem integrar numa residência artística nas cidades de Antuérpia (Bélgica) e Chemnitz (Alemanha). As inscrições decorrem até dia 16 de março e o anúncio dos selecionados será feito a 05 de abril.

Esta iniciativa pretende que sejam desenvolvidos trabalhos artísticos e criativos nos domínios das artes visuais e das artes performativas, centrados no tema da sustentabilidade, em contexto urbano, vinculada ao envolvimento das comunidades locais, de acordo com a autarquia.

Os artistas selecionados de Faro terão a oportunidade de descobrir as açoteias (rooftops) de Antuérpia e Chemnitz e de ampliar o seu trabalho no âmbito internacional. As inscrições estão disponíveis no website do projeto ECRN – European Creative Rooftop Network.

A Câmara Municipal de Faro é parceira líder do projeto europeu ECRN – European Creative Rooftop Network, cofinanciado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, que conta com Amesterdão, Antuérpia, Barcelona, Belfast, Chemnitz, Gotemburgo, Nicósia e Roterdão enquanto cidades parceiras deste consórcio.