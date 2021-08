Faro procura criativos para candidatura a Capital Europeia da Cultura

A candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027 está à procura de agentes culturais e criativos algarvios para apresentarem conteúdos e propostas para a realização de projetos ou eventos na região, anunciou a organização.

Com o nome de “Faro2027”, as propostas podem ser enviadas até ao dia 5 de setembro para o email info@faro2027.eu e podem ser parcerias entre gentes culturais e criativos e outras organizações como municípios, associações desportivas ou científicas.

Através desta iniciativa, Faro2027 tem como objetivo “construir uma candidatura representativa do tecido cultural e criativo do Algarve, bem como afirmar-se como um processo centrado na participação pública, colaborativo e aberto a todos”, refere em comunicado.

A candidatura é liderada pela Câmara Municipal de Faro e conta com a Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Universidade do Algarve e a Região de Turismo do Algarve como coprodutoras, além de terem sido estabelecidos colaborações com a CCDR Algarve, a Direção Regional de Cultura e com o Instituto Português do Desporto e Juventude.

