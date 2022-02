Faro promove formação sobre o potencial turístico da cidade

O município de Faro, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, volta a organizar este ano a formação “O Potencial Turístico de Faro”. Esta ação, que celebra a sua 11.ª edição, teve início esta terça-feira, prosseguindo nos dias 3, 8 e 14 de março, entre as 09:00 e as 13:00.

Destinada a todos os profissionais da indústria turística que, de forma direta ou indireta, recebem e informam os turistas que visitam o concelho de Faro, esta iniciativa tem contribuído, segundo a autarquia, “de forma significativa para a quantidade e qualidade da informação prestada a quem nos visita”.

O programa da 11.ª edição abriu esta terça-feira, com dia ao Património Histórico e Natural de Faro. O Património Cultural será tema da sessão do próximo dia 03 de março, seguida das atividades dedicas ao Património Náutico, a realizar-se no dia 08 de março, com destaque para a Estação Náutica de Faro e a oferta de atividades náuticas que podem ser praticadas no território.

A iniciativa termina no dia 14 de março com uma abordagem à gastronomia regional na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, seguido da entrega de certificados aos participantes.