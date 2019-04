Faro: Quem vai de bicicleta para a escola ganha reforço alimentar

Neste início de 2019, a escola secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, oferece um reforço alimentar a quem se desloca para a escola de bicicleta.

Esta iniciativa surge no âmbito da promoção de um estilo de vida saudável e do plano de ação do Eco-Escolas. Assim, no final de 2018, em parceria com a união de freguesias de Faro (Sé-São Pedro) e município de Faro, a escola secundária Pinheiro e Rosa também aumentou o estacionamento de bicicletas no interior da escola e, para os alunos que já têm o hábito de se deslocar em bicicleta para a escola, irá ser distribuído um reforço alimentar, constituído por um sumo de laranja natural e uma sandes.

Este reforço alimentar saudável é extensível aos encarregados de educação, docentes, técnicos e assistentes técnicos e administrativos do agrupamento de escolas que se desloquem de bicicleta para a escola.

Paralelamente, o agrupamento de escolas está a acompanhar a intenção do Ministério de Educação de alargamento de cobertura de riscos do seguro escolar para alunos que se deslocam para a escola em bicicleta.

Numa segunda fase, está previsto o alargamento desta iniciativa às EB 2/3 Dr. Neves Júnior e Poeta Emiliano da Costa.