Faro recebe 150 projetos de 27 países candidatos a festival de teatro

O Colectivo Janela Aberta Teatro Forum recebeu 150 candidaturas, de 27 países diferentes de artistas e companhias que querem estar presentes no MOMI – Festival Internacional de Teatro Físico, que se realizará em Faro em novembro.

Entre esses países estão Itália, Chile, Canadá, México, Dinamarca, Estado Unidos da América, Lituânia entre muitos outros.

Este afluxo de candidaturas vem confirmar a necessidade no contexto internacional deste tipo de eventos, bem como a grande vontade da classe artística para apresentar os seus projectos, em particular nestes tempos conturbados, enunciou a organização.

Até ao final do mês de Julho, o Colectivo JAT irá seleccionar as candidaturas, que se irão juntar à programação da 1ª Edição do MOMI – Festival Internacional de Teatro Físico a decorrer no mês de novembro.

