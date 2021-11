Faro recebe encontro de qualificação para o Europeu 2023 de sub-21

O Estádio de São Luís recebe, dia 16 de novembro, pelas 21:15, o jogo entre a a Seleção portuguesa e o Chipre, num jogo de apuramento para o Europeu Sub-21 de futebol, a realizar-se em 2023, anunciou a federação.

A formação orientada por Rui Jorge lidera o Grupo 4 da fase de qualificação e conta com três vitórias nos jogos realizados frente à Bielorrússia (1-0), Liechtenstein (11-0) e Islândia (1-0), não tendo sofrido ainda qualquer golo.

Portugal recebe o Chipre, terceiro classificado do grupo, com sete pontos, a um da Grécia, segunda classificada, com oito pontos.

Os nove vencedores dos grupos da fase de qualificação e o melhor segundo classificado (sem contar os resultados contra as equipas no sexto lugar) qualificam-se diretamente para a fase final, juntando-se às anfitriãs Geórgia e Roménia.

Os oito restantes segundos classificados irão disputar as quatro vagas remanescentes, em “play-off”, a realizarem-se em setembro de 2022.

