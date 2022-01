Faro recebe exposição de Sergio Romero Linares

O Museu Municipal de Faro vai ter patente entre os dias 15 de janeiro e 6 de março uma exposição de pintura e desenho de Sergio Romero Linares, anunciou a Artadentro.

A exposição em Faro “Corpo, Cavalo, Figura” retrata o período barroco, com o uso do negro e uma técnica refinada que “recupera fórmulas do passado, atualizando-as de modo a servir exigências do presente”, segundo o comunicado.

A mostra será inaugurada no dia 15 de janeiro pelas 18:00 e poderá ser visitada de terça e sexta-feira entre as 10:00 e as 18:00 e aos fins de semana entre as 10:30 e as 17:00.

Esta exposição vai encerrar o ciclo de arte contemporânea Eklektikós, organizado pela Artadentro em colaboração com o Museu Municipal de Faro.

Serio Romero Linares nasceu em Sevilha em 1991, tendo estudado na Accademia di Belle Arti em Roma e na Facultad de Bellas Artes da Universidade de Sevilha.