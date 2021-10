Faro recebe Festa do Cinema Francês

A edição de 2021 da Festa do Cinema Francês decorre de 21 a 24 de outubro no Cinema NOS do Centro Comercial Fórum Algarve, em Faro, divulgou a organização do evento.

Esta edição da Festa do Cinema Francês chega ao Algarve graças à parceria realizada com a NOS Cinemas, que promove este ano uma “tour” especial pelo cinema francófono com uma programação que inclui comédias, dramas, romances, biopics e fantasias.

Faro será palco das antestreias “Caixa Negra” de Yann Gozlan no dia 21 de outubro, de “As coisas que dizemos, As coisas que fazemos” de Emmanuel Mouret, no dia 23 de outubro ou de “Gagarine” de Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. Para além disto, o público poderá ainda voltar a ver ou descobrir o filme “Os Miseráveis” de Ladj Ly e “Uma Pequena Mentira” de Julien Rappeneau.

A iniciativa é promovida pela Embaixada de França em Portugal, Instituto Francês, Escola Alliance Française e Editora Jangada, com o objetivo de divulgar a cultura e o cinema francês e estimular a vontade do público na aprendizagem da língua, sobretudo os mais jovens.

Os bilhetes estarão à venda no local por 5€, com descontos para grupos escolares (3,90€) e alunos da escolha Alliance Française (4,5€). A programa completa poderá ser consulta aqui.

A 22.ª edição da Festa do Cinema Francês passará ainda por outras oito cidades: Almada, Braga, Coimbra, Évora, Lisboa, Oeiras, Porto e Viseu, levando uma seleção de filmes que mostram um olhar transversal sobre a produção contemporânea do cinema francês e uma das suas figuras mais relevantes da indústria cinematográfica, Jacqueline Audry, realizadora no século XX e conhecida pelo ativismo da sua obra, centrada na emancipação feminina.

