Faro recebe maratona teatral de 3 dias com MOMI

A cidade de Faro acolhe a partir de sexta-feira a primeira edição do MOMI - Festival Internacional de Teatro Físico, um género de teatro que engloba várias disciplinas e cuja narrativa dramática se centra na parte física.

Durante três dias, será apresentada em vários espaços de Faro uma ‘maratona’ de espetáculos, quatro dos quais se estreiam em Portugal, um deles uma criação nova de duas artistas que não se conheciam, resumiu à Lusa o um dos diretores artísticos do MOMI.

Enquanto o teatro tradicional costuma partir de um texto, no teatro físico, embora possa haver texto, “o protagonismo está no movimento” e a sua construção pode partir de uma imagem ou de uma música, com o guião a surgir ‘a posteriori’, exemplificou Miguel Martins.

Segundo Diana Bernedo, também diretora artística do festival, as linguagens abrangidas pelo teatro físico – como a mímica, teatro de máscara ou a dança -, estão sustentadas por “treinos psicofísicos muito fortes”, já que a expressão nasce do corpo.

“Às vezes as pessoas podem ter a sensação que o teatro físico é algo muito conceptual ou experimental, mas existe uma dramaturgia muito concreta. É uma obra de teatro como outra qualquer, mas parte de um centro motor que é o corpo”, explicou.

Antes do arranque do festival, na sexta-feira, a companhia sueca ReAct apresenta hoje a partir das 12:30 a performance de rua “King of the jungle”, junto ao refeitório do campus da Penha da Universidade do Algarve.

O festival arranca na sexta-feira, às 21:00, no Teatro das Figuras, em Faro, com a estreia em Portugal do espetáculo “Solitudes”, de Kulunka Teatro.

Prossegue depois no sábado com o espetáculo “WoooW”, de Nando Caneca, às 12:00, no Instituto Português do Desporto e da Juventude.

Às 17:00 é apresentado no Gimnásio Clube de Faro “This is not about me”, de Micha Ela Dašková, seguido de “Performance”, de Tânia Garrido e Yuko Kominami.

A programação de sábado encerra às 21:00, no Teatro Lethes com o espetáculo “Un Poyo Rojo” da companhia Un Poyo Rojo.

No domingo, o IPDJ recebe às 11:00 o espetáculo infantil “Varredor de Marés”, pela companhia algarvia te.Atrito, e às 12:00 o espetáculo “Sorriso”, pelo Teatro Só.

Às 16:00, a Casa das Virtudes acolhe “El Alquimista del Sonido”, de Fausto Ansaldi, e “Balada para una noche de luna llena”, do Plató Physical Theater Bcn.

O francês Benoît Turjman encerra o evento às 19:00 com “Le Voisin”, no Teatro das Figuras.

Os bilhetes do MOMI podem ser adquiridos na Bilheteira Online, Worten e FNAC ou nos locais de apresentação em várias modalidades de compra, como o MOMI PASS – bilhete que dará acesso a todos os espetáculos, descontos nos ‘workshops’ e outras surpresas.

