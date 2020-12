Faro reforça verba do cheque veterinário

A Câmara Municipal de Faro vai reforçar a verba do programa de Apoio de Saúde Preventiva a Animais em Risco – Cheque veterinário, no valor de 15 mil euros, em conjunto com a Ordem dos Médicos Veterinários, anunciou a autarquia.

Este reforço tem como objetivo “a prestação de cuidados de saúde aos animais em risco, nomeadamente no que se refere à vacinação, à desparasitação e à esterilização, bem como outros tratamentos e urgências 24 horas”, segundo o comunicado.

O cheque é dirigido a animais abandonados recolhidos pela autarquia e a colónias de gato “Capturar-Esterilizar-Devolver-CED”.

Os cheques veterinários vão ser emitidos pelo município e atribuídos aos responsáveis pelos animais em risco, para serem utilizados nos centros de atendimento médico-veterinários participantes na rede.

A necessidade deste reforço deve-se ao aumento do número de ocorrências com a animais no concelho, “que carecem de apoio imediato”, além da autarquia pretender intervencionar, em projeto-piloto, os animais da comunidade pertencente ao Bairro Social da Horta da Areia, a nível de esterilização, identificação eletrónica e vacinação anti-rábica.

Este projeto-piloto vai decorrer em parceria com a União de Freguesias de Faro, a Fundação António Silva Leal, a Associação Cabana da Meia Noite e a Polícia de Segurança Pública, por iniciativa da Comissão de Proteção Ambiental e de Bem-Estar Animal, da Assembleia Municipal de Faro.

