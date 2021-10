Faro requalifica ruas na freguesia de Montenegro

A Câmara Municipal de Faro tem estado a requalificar várias ruas na freguesia de Montenegro através de intervenções estruturantes, anunciou a autarquia.

A Rua Bento de Jesus Caraça e a rotunda foram requalificadas, com uma obra que teve um custo superior a 500 mil euros e que está prestes a terminar no concelho de Faro.

Mais recentemente foi adjudicada a requalificação da Rua Egas Moniz, que liga o Largo do Povo ao Aeroporto de Faro, com um valor superior a 880 mil euros e um prazo de execução de 270 dias.

Estas obras têm como objetivo “introduzir melhoramentos a nível estético e funcional, privilegiando os peões e as condições de acessibilidade, disciplinando o estacionamento e melhorando as condições de circulação viária e pedonal”.

Para breve, serão consignadas as empreitadas para a construção do jardim de Montebranco, em Gambelas, a repavimentação da EM 527-1, a Estrada da Arábia e a repavimentação de arruamentos na Quinta do Eucalipto na zona sul.

A obra do jardim terá um custo superior a 355 mil euros e um prazo de execução de 240 dias, enquanto a repavimentação da EM527-1 e Estrada da Arábia custará mais de 114 mil euros e um prazo de execução de 60 dias.

Já a repavimentação dos arruamentos na Quinta do Eucalipto têm como objetivo “devolver as condições ideais para a circulação, bem como aumentar o conforto e segurança de automobilistas e peões”, com um investimento superior a 103 mil euros.

Entretanto, a Câmara Municipal de Faro irá adjudicar uma obra de repavimentação da Rua do Parque Infantil, em Montenegro, por um valor superior a 136 mil euros.

Segundo o presidente da autarquia, Rogério Bacalhau, este conjunto de “intervenções que vão ter um impacto profundo para o desenvolvimento futuro desta freguesia, tão importante para o concelho, e para a qualidade de vida dos nossos munícipes”.

