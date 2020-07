Faro: Requalificação da antiga estrada de Olhão está concluída

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A requalificação da estrada da rua Reitor Teixeira Guedes, entre o cruzamento com a avenida Dr. Júlio Almeida Carrapato e a rua General Humberto Delgado, em Faro, já está concluída e o trânsito reaberto, anunciou a autarquia.

Além da reabilitação de todo o tapete viário, foram substituídas calçadas e introduzidas passadeiras rampeadas na conhecida como antiga estrada de Olhão.

Os espaços verdes também foram arranjados, tal como as velhas luminárias encontram-se a ser renovadas e substituídas por lâmpadas de tecnologia LED.

Esta obra teve um investimento de 343 mil euros e deu continuidade à intervenção do troço nascente, feita em 2018.

A Câmara Municipal de Faro prossegue com o plano de requalificação de toda a rede viária e espaços públicos do concelho com o projeto “Faro Requalifica 5”, tendo em curso obras entre Santa Bárbara de Nexe e o MARF, na rua da Igreja em Montenegro, na Quinta do Eucalipto, na Praceta Clementino Brito e na estrada que liga o aeroporto à praia de Faro.