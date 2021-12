Faro: Restaurante Alameda celebra aniversário com jantar especial

O Alameda, situado em Faro, comemora o seu 3º aniversário no dia 22 de dezembro com um evento “Entre Amigos”, onde Rui Sequeira, o chef ao leme do restaurante algarvio, convidou três chefs que marcaram o seu percurso profissional para desenvolverem com ele um jantar de comemoração desta data.

O Alameda, inaugurado por Rui Sequeira em dezembro de 2018, apresenta uma filosofia de “fun fine dining” e propostas gastronómicas arrojadas desenvolvidas com produtos da região. Para celebrar o terceiro aniversário deste seu projeto, o jovem chef farense, que se foca em técnicas tradicionais e contemporâneas, convidou Hans Neuner, chef do premiado Ocean com 2 estrelas Michelin, Carlos Afonso, chef e proprietário do restaurante lisboeta O Frade, e o conhecido chef pasteleiro Márcio Baltazar, que foram seus colegas durante os anos em que trabalhou no restaurante Ocean. Wilson Pires, barman e fundador da marca de cocktails Verso, vai desenvolver harmonizações para a nova carta do Alameda e foi já integrado nesta comemoração.

“Este aniversário marca o início dos jantares ‘Entre Amigos’, um evento que pretendo manter com regularidade onde o Alameda será o anfitrião das amizades que se desenvolvem nesta área tão desafiante e tão criativa em que trabalhamos. Queremos que seja um momento de experiências em termos de sabores, produtos e técnicas, onde promovemos a partilha e a união entre profissionais e, acima de tudo, proporcionamos uma experiência única aos nossos clientes.”, refere Rui Sequeira.







Para início do jantar, as entradas: Miudezas de frango, castanha e cogumelos, Tártaro de atum, folha de shiso e óleo de palma, e Puntillita, ficam a cargo de Guilherme Sousa, Fausto Fabri e Francisco Matias, elementos da equipa do Alameda.

De seguida, o chef Carlos Afonso irá preparar dois pratos em que o atum e as ostras da ria Formosa estarão em destaque e, ainda nos pratos de peixe, o chef Rui Sequeira confecionará uma Carbonara de raia, antes de apresentar o seu Porco preto, morcela de arroz de Monchique e castanha.

As sobremesas deste menu especial revelam a mestria dos chefes Hans Neuner e Márcio Baltazar, que preparam um Requeijão, pitanga da madeira e nozes de trás os montes, ao qual se seguirá, da autoria de Carlos Afonso, um Leite creme de cabra.

Para harmonizar estas propostas gastronómicas, há cocktails (criados por Wilson Pires), cerveja (Inédit Estrella), e vinhos de alguns dos melhores produtores nacionais, como Poças, Filipa Pato, e Quinta do Piloto, um “pairing perfeito” para as criações dos chefes.

O jantar “Entre Amigos” tem um valor de 89,90 euros por pessoa (com harmonização de vinhos incluída) e pode ser reservado através do contacto telefónico 289824831. Os clientes devem fazer o pré-pagamento na hora da marcação.

O Alameda está situado no número 10 da Rua da Polícia da Segurança Pública, em Faro.

Sobre o chef Rui Sequeira

Natural do Algarve, o chef Rui Sequeira, de 29 anos, estudou na região que o viu nascer até ao 12.º ano. A paixão pela moda e pela cozinha fizeram-no rumar à capital portuguesa depois de terminar a escola, em busca de oportunidades nestas áreas. Trabalhou como modelo durante algum tempo, mas o gosto pela cozinha, que começou na infância, fê-lo largar o mundo da moda. Estudou na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e, de seguida, fez um estágio curricular em França, com o chef Serge Vieira. Terminado o estágio, conseguiu alcançar um dos seus grandes objetivos: trabalhar com o chef Hans Neuner no premiado Ocean, no Algarve. Aos 20 anos, e durante o estágio neste restaurante algarvio, Rui Sequeira concorreu ao programa “Top Chef” da RTP, em 2012, ficando entre os três finalistas. Após o final da competição, regressou ao Ocean, onde acabou por ser contratado e colocado num novo posto na cozinha: os snacks. Ao lado de Hans Neuner, chegou a ser subchefe e chef criativo do restaurante. Em 2017, após seis anos no Ocean, decidiu montar o seu próprio negócio. Situado no centro de Faro, o Alameda, inaugurado em dezembro de 2018, é um verdadeiro jardim interior que privilegia os produtos locais e sazonais. Rui Sequeira – um dos poucos chefs algarvios a explorar a cozinha da região de forma técnica e criativa – pretende fomentar relações próximas e informais com os clientes, sempre com o rigor em cima da mesa.

