Faro: Rogério Bacalhau distribui pelouros na câmara municipal

No âmbito da primeira reunião de câmara deste mandato, que ocorreu no dia 14 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, procedeu à distribuição de competências entre os membros do executivo para os próximos quatro anos, anunciou a autarquia.

Nesse sentido, Rogério Bacalhau assume os pelouros da Segurança, Proteção Civil e Polícia Municipal, Obras Municipais e Educação, delegando ao vice-presidente, Paulo Santos, os pelouros da Cultura; Biblioteca e Arquivo Municipal; Museus, Galerias, arqueologia, conservação e restauro; Desporto; Transformação Digital, Inovação e Sistemas de Informação; Comunicação tecnológica com os cidadãos.

Por sua vez, a vereadora Sophie Matias assume os pelouros de Ordenamento do Território; Gestão Urbanística; Regeneração Urbana; Infraestruturas Públicas; Toponímia; Ocupação de Espaço Público e Publicidade; Mobilidade e Trânsito; Autoridade de Transportes; Energia; Agricultura, caça e florestas; Comércio, Feiras, Mercados e Venda Ambulante; Obras Públicas; Projetos Comunitários; Ambiente e Ruído; Jardins e Espaços Verdes; Projetos Municipais; Revisão de PDM e Gabinete Técnico Florestal.

Já o vereador Carlos Baía detém as pastas da Ação Social; Proteção de Crianças e Jovens; Sanidade Animal; Habitação Social; Saúde; Turismo; Defesa do Consumidor; Políticas participativas; Orçamento Participativo e Emprego.

O vereador Adriano Guerra assume os pelouros do Património Municipal, Notariado Privativo; Finanças e Património Municipal; Contratação Pública e Execuções Fiscais; Financiamento Externo e Comunitário; Administração Geral, Taxas e Licenças; Contencioso, Apoio Jurídico e Contraordenações; Fiscalização; Equipamentos, Instalações Municipais, Máquinas e Viaturas; Cemitérios e Balcão Único “Viver Faro”.

Finalmente, a vereadora Teresa Santos, única estreante no executivo liderado por Rogério Bacalhau, vai assumir as pastas dos Recursos Humanos; Higiene e segurança no trabalho e Juventude.

Sem pelouros ficam os vereadores eleitos pelo Partido Socialista: Anabela Afonso, Aquiles Marreiros e Paula Matias.

