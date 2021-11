Faro: “SHAZAAAM?” junta exposição e cine-concertos

“Shazaaam?”, a iniciativa artística da Gravity Discover, com curadoria da Artadentro, no âmbito do projeto “Espaço Intermédio/Space Between”, é já próximo sábado, 20 de novembro.

O evento comtempla a inauguração da exposição “SHAZAAAM?”, na Fábrica da Cerveja, em Faro, no dia 20 (às 18:00), que será seguida do cine-concerto “CINEKOMIX” com Edgar Pêra e Tó Trips, no espaço do Centro de Artes Performativas do Algarve (DeVIR/CAPa), às 21:30.

A exposição, com a assinatura de Ana Borralho & João Galante, António Olaio, Christine Henry, Edgar Pêra, João Paulo Serafim, Leandro Monteiro, Milita Doré, Pedro Matos, Rita Macedo estará patente até 18 de dezembro.

“Shazaaam?” inspira-se na personagem de BD, Capitão Maravilha ou Maravilhoso, mais tarde personagem Marvel, e resulta numa exposição multimédia com a participação de um conjunto de autores contemporâneos, oriundos do cinema, música, performance e artes visuais, com percursos em Portugal e no estrangeiro.

