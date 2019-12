Faro: simulacro “incendeia” Hotel Eva

O Hotel Eva Senses, de Faro, em conjunto com os Sapadores Bombeiros da capital algarvia, realizou um simulacro de incêndio na passada sexta-feira, dia 29, com o objetivo de testar e avaliar o Plano de Emergência Interno da unidade hoteleira.

O

exercício envolveu profissionais e hóspedes, e contou ainda com a

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), INEM e a PSP.

O

Plano de Emergência Interno do Eva Senses Hotel foi testado com a

realização de um simulacro de incêndio no piso 4 da unidade e

visou avaliar as medidas de intervenção em caso de incêndio,

treinar as equipas de intervenção e de evacuação, avaliar a

articulação interna e com as forças de socorro e de segurança

externas, testar a acessibilidade e a mobilidade das viaturas dos

bombeiros, a regulação do trânsito nos acessos à unidade, a

circulação de hóspedes e colaboradores na área do incêndio e

aprofundar a cultura de prevenção e de segurança dos profissionais

e dos hospedes.

O

simulacro, que durou cerca de 50 minutos, iniciou-se às 10:00 e teve

como cenário a deteção de um incêndio num dos quartos por parte

da governanta e equipa de housekeeping, a presença de uma vítima

desmaiada no interior – sendo necessária a avaliação da mesma e

a aplicação de manobras de SPV – e a evacuação do espaço, com

especial atenção às pessoas com mobilidade reduzida.

O

simulacro foi organizado pelo serviço de Gestão de Risco e

Segurança do Grupo AP Hotels & Resorts e envolveu vários

serviços e colaboradores do Eva Senses Hotel, contando com a

colaboração dos Sapadores Bombeiros de Faro (SBF), da Autoridade

Nacional de Proteção Civil (ANPC), de agentes da Polícia de

Segurança Pública (PSP), dos Bombeiros Voluntários de Faro, da

Polícia Marítima de Faro, hóspedes da unidade hoteleira e ainda

clientes do ginásio do hotel, Evolve, e da Galp.

No

final do exercício decorreu uma reunião com todos os

intervenientes, presidida por Liliana Conde, diretora do Eva Senses

Hotel, e pelas entidades externas envolvidas no simulacro que visaram

avaliar a atuação e os procedimentos adotados na resolução da

ocorrência.