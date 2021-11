Faro: Teatro das Figuras integra rede nacional de espetáculos

O Teatro Municipal de Faro vai integrar a rede de circulação nacional de espetáculos do Teatro Nacional D. Maria II por três anos, juntando-se a teatros de Bragança, Cartaxo e Portalegre que fazem já parte deste projeto, anunciou aquela instituição.

O Teatro das Figuras é o novo teatro municipal escolhido para integrar a Rede Eunice Ageas ao longo das próximas três temporadas de programação, até 2024. Selecionado de entre uma dezena de candidaturas de todo o país, o Teatro das Figuras substitui o Teatro Municipal de Portimão, que fez parte desta rede de circulação de espetáculos do Teatro Nacional D. Maria II desde a temporada 2017-2018.

O Teatro das Figuras integra a Rede Eunice Ageas já a partir desta Temporada 2021-2022, juntando-se ao Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre, ao Centro Cultural do Cartaxo e ao Teatro Municipal de Bragança, os três teatros municipais que fazem parte deste projeto desde a temporada 2019-2020.

“Desde o primeiro momento que pertencer à Rede Eunice Ageas foi um propósito do Teatro das Figuras e é com enorme satisfação e sentido de responsabilidade que encaramos esta parceria com a rede e com o Teatro Nacional D. Maria II. Integrar esta rede irá possibilitar ao público não só de Faro, mas também da região, ter acesso a um conjunto de espetáculos produzidos pelo Teatro Nacional D. Maria II de enorme qualidade, técnica e artística. Esperamos que esta parceria seja o início de um caminho que pretendemos percorrer em conjunto” salienta Paulo Santos, Presidente do Conselho de Administração do Teatro das Figuras.

Lançada em 2016, e amadrinhada pela atriz Eunice Muñoz, a Rede Eunice Ageas é uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II, desenvolvida em parceria com teatros municipais, com o propósito de reforçar a oferta teatral de qualidade territórios onde se deteta um potencial de desenvolvimento de públicos. Desde 2019, a rede conta com o apoio do Grupo Ageas Portugal, um dos principais grupos seguradores em Portugal, com o objetivo de alargar a oferta teatral em geografias cada vez mais abrangentes.

“É com enorme satisfação que damos as boas-vindas ao Teatro das Figuras, que agora integra a Rede Eunice Ageas, um projeto de grande importância para o Teatro Nacional D. Maria II no que respeita à sua missão de descentralização e promoção de um alcance cada vez mais abrangente da atividade teatral nacional. Esperamos que o público de Faro, e do Algarve, acorra ao teatro, juntando-se aos milhares de espectadores que já assistiram a espetáculos da Rede Eunice Ageas um pouco por todo o país”, refere Pedro Penim, Diretor Artístico do Teatro Nacional D. Maria II.

Nesta temporada 2021-2022, a Rede Eunice Ageas terá três espetáculos em circulação – uma produção do D. Maria II e duas coproduções: O Inesquecível Professor, espetáculo de Pedro Gil que se estreia na Sala Garrett do D. Maria II esta semana e, de seguida, inicia uma circulação pelo país; Madalena, com direção artística de Sara de Castro, que esteve já em cena no D. Maria II em janeiro deste ano; e Última Hora, uma comédia de Rui Cardoso Martins com encenação de Gonçalo Amorim, estreada no D. Maria II em 2020.

