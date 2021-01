Faro tem novo centro de rastreio móvel de covid-19

Em parceria com o Hospital de Loulé e a Câmara Municipal de Faro, abriu esta semana um novo centro de rastreio móvel de covid-19 da SYNLAB, na capital de distrito, em formato drive-thru, anunciou a unidade de saúde de Loulé.

Localizado na Avenida Cidade de Hayward, em Faro, neste centro é possível realizar testes de diagnóstico à covid-19 “de forma ágil, confortável e segura, sem necessidade de sair do carro” e é destinado a toda a população e a utentes com prescrição do Serviço Nacional de Saúde.

Os testes são feitos com zaragatoa e não requerem jejum nem preparação especial. Os resultados são posteriormente enviados para o utente e para as autoridades de saúde pública até 48 horas depois.

O centro encontra-se em funcionamento em dias úteis entre as 10:00 e as 17:00 e aos sábados entre as 09:00 e as 13:00, através de marcação prévia que pode ser feita com o telefone 289 249 745 e do e-mail [email protected], entre as 10:00 e as 17:00 dos dias úteis.

