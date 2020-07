Faro tem novo mural com “Olhar sobre a Ria”

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A cidade de Faro tem um novo mural pintado pelo artista Xavier Franck, numa homenagem à Ria Formosa, localizado nas traseiras do Centro de Ciência Viva do Algarve, anunciou a Associação de Ciências Marinhas e Cooperação.

A obra de arte pretende “chamar a atenção para a necessidade de preservação” do património cultural da Ria Formosa e foi promovido pela Sciaena com o apoio da Câmara Municipal de Faro em parceria com o Centro de Ciência Viva do Algarve e a equipa Faro 2027, responsável pela candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura.

O mural foi inaugurado a 27 de junho, num evento onde o artista Xavier Franck explicou a sua visão e contou com a participação das entidades envolvidas.

“Foi um prazer poder criar uma obra desta dimensão na cidade onde vivo e dedicada a um lugar tão especial como a Ria Formosa”, revelou o artista, em comunicado.

A obra é também composta por dois rostos, um feminino e outro masculino que “representam as gentes da ria mas que se afirmam igualmente como guardiões deste ecossistema”.

Cristina Veiga Pires, do Centro de Ciência Viva do Algarve, referiu que “o fato da obra ter representado um rosto feminino é fundamental na medida em que geralmente o mar é associado somente aos homens mas que existem muitas mulheres que também trabalham na e da ria e do mar e que fazem parte da história da nossa região”.

Em representação da equipa Faro 2027, Sofia Martins que considerou que o mural é um “elemento identitário da comunidade de mariscadores e pescadores” e que pode ser um “estabelecimento de diálogo com esta comunidade no contributo para o desenvolvimento da obra que os homenageia”.

Já Adriano Guerra, em representação do município de Faro, destacou a “Ria Formosa como o coração da cidade” e relembrou a sua importância.